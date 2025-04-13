Президент США продлил действие санкционного режима против России еще на один год

Президент США продлил действие санкционного режима против России, введенного Джо Байденом в 2021 году. Об этом свидетельствует документ в Федеральном реестре Соединенных Штатов.
Основанием для продления названа «вредоносная деятельность российских властей», представляющая «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности США.
Уточняется, что Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа № 14024, который его предшественник подписал 15 апреля 2021 года. Указ формирует правовую основу для применения ограничительных мер в отношении России. Документ сохраняет юридическую силу до 15 апреля 2026 года и обеспечивает возможность сохранения и усиления санкционного давления.
В пояснении указывается, что продление режима необходимо в связи с продолжающейся «вредной внешнеполитической активностью» Российской Федерации. Такие действия, как сформулировал Белый дом, по-прежнему представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности США, их внешнеполитическим интересам и экономике.
Вашингтон перечислил угрозы:
- подрыв свободных выборов и демократических институтов в США и у их союзников;
- кибератаки на американскую инфраструктуру и интересы;
- использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
- давление на диссидентов и независимых журналистов;
- подрыв стабильности в регионах, критически важных для безопасности США;
- нарушение международного права, включая принципы территориальной целостности государств.
«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — говорится в указе.
Таким образом, продлевается действие ограничительных мер, включая блокировку активов, запрет на экономическое сотрудничество с рядом российских структур и введение вторичных санкций против иностранных финансовых организаций, взаимодействующих с российским оборонным сектором.
В феврале президент США Дональд Трамп также продлил на год санкции против России, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.