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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Президент США продлил действие санкционного режима против России еще на один год

Президент США продлил действие санкционного режима против России, введенного Джо Байденом в 2021 году. Об этом свидетельствует документ в Федеральном реестре Соединенных Штатов.

Основанием для продления названа «вредоносная деятельность российских властей», представляющая «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности США.

Уточняется, что Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа № 14024, который его предшественник подписал 15 апреля 2021 года. Указ формирует правовую основу для применения ограничительных мер в отношении России. Документ сохраняет юридическую силу до 15 апреля 2026 года и обеспечивает возможность сохранения и усиления санкционного давления.

В пояснении указывается, что продление режима необходимо в связи с продолжающейся «вредной внешнеполитической активностью» Российской Федерации. Такие действия, как сформулировал Белый дом, по-прежнему представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности США, их внешнеполитическим интересам и экономике.

Вашингтон перечислил угрозы:

  • подрыв свободных выборов и демократических институтов в США и у их союзников;
  • кибератаки на американскую инфраструктуру и интересы;
  • использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
  • давление на диссидентов и независимых журналистов;
  • подрыв стабильности в регионах, критически важных для безопасности США;
  • нарушение международного права, включая принципы территориальной целостности государств.

«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — говорится в указе.

Таким образом, продлевается действие ограничительных мер, включая блокировку активов, запрет на экономическое сотрудничество с рядом российских структур и введение вторичных санкций против иностранных финансовых организаций, взаимодействующих с российским оборонным сектором.

В феврале президент США Дональд Трамп также продлил на год санкции против России, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/325840/
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