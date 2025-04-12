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Власть

Интересная правовая ситуация. Феликс Кулов о решении КС КР по делам Бакиева

Участие Курманбека Бакиева в суде не освобождает его от ареста. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов.

По его словам, интересная правовая ситуация складывается после решения Конституционного суда по делу бывшего президента.

«Рассмотрев заявление его адвоката, Конституционный суд пришел к следующим выводам:
1) Заочное преследование допустимо только в исключительных случаях, когда лицо сознательно уклоняется от правосудия и не поддается экстрадиции.
2) При возвращении обвиняемого в страну государство обязано обеспечить новое судебное разбирательство с его участием.
3) Пересмотр заочного приговора в апелляционном и кассационном порядках без участия обвиняемого недопустим.
4) Текущий порядок, допускающий окончательность заочного осуждения, противоречит Конституции.

Таким образом, государство вправе использовать заочное судопроизводство как исключительную меру, но при появлении обвиняемого должна быть гарантирована возможность пересмотра дела с его личным участием. Это, по мнению Конституционного суда, соответствует международным стандартам и обеспечивает реализацию принципов справедливого правосудия», — высказался Феликс Кулов.

Напомним, ранее по этому вопросу также высказался председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. По его словам, как только Бакиев прибудет в Кыргызстан, он сразу же будет задержан.

«И надо признать, что, несмотря на решение КС, глава спецслужбы прав. Решение КС не отменяет приговоры Верховного суда и всех предыдущих инстанций», — поддержал Камчыбека Ташиева автор поста.

По словам Феликса Кулова, хотя за возвращением осужденного должно последовать новое судебное разбирательство, это не означает, что он не будет задержан, так как его прибытие на суд не отменяет автоматически приговоры, а лишь позволяет ему участвовать лично в судебных процессах, находясь при этом под стражей.

«Кроме того, в пункте первом решения КС сказано, что заочное преследование допустимо только в исключительных случаях, когда лицо сознательно уклоняется от правосудия и не поддается экстрадиции. Это означает, что Верховному суду при вынесении решения об отмене предыдущих приговоров, кроме вынесенных судом первой инстанции, предстоит выяснить, а не уклонялся ли подсудимый от правосудия, когда его дело рассматривалось в первом суде? Если выяснится, что он сознательно избегал являться на вызовы в суд, тогда заочный приговор был вынесен без нарушения его конституционных прав и дело по основаниям, приведенным КС, не может быть пересмотрено», — добавил Феликс Кулов.

Напомним, что Конституционный суд Кыргызстана рассмотрел заявление адвоката бывшего президента страны Курманбека Бакиева и вынес свое заключение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325830/
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