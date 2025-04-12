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Власть

От чего зависит приезд Курманбека Бакиева в Кыргызстан, рассказал его адвокат

Приезд Курманбека Бакиева в Кыргызстан зависит от решений Верховного суда. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего президента страны Икрамидин Айткулов.

из архива
Фото из архива. Адвокат Курманбека Бакиева Икрамидин Айткулов

По его словам, 11 апреля Конституционный суд вынес историческое решение, которое позволит обратиться в ВС КР для пересмотра всех дел в отношении Бакиева, по которым он признан виновным и осужден.

Напомним, Икрамидин Айткулов ранее просил КС КР рассмотреть нормы Уголовно-процессуального кодекса на соответствие Конституции по делу свергнутого главы государства Курманбека Бакиева. 

Конституционный суд рассмотрел это заявление и вынес свое заключение.

«Я не оспаривал законность вынесенных приговоров, а исключительно их конституционность. Решение КС КР станет новым обстоятельством для пересмотра всех уголовных дел Курманбека Бакиева. Да, мое заявление было удовлетворено частично, так как я просил, чтобы Конституционный суд принял решение, которое позволит Верховному суду отменить ранее вынесенные приговоры всех трех инстанций. Но КС посчитал, что это целесообразно для судов второй и третьей инстанций. 

Тем не менее я приветствую смелое решение членов КС, которые приняли его, несмотря на то что ответчик Жогорку Кенеш и заинтересованные лица в виде представителя президента в КС, представителей ГКНБ, МВД, Минюста, Верховного суда на заседаниях КС выступали против того, чтобы суд удовлетворил мое ходатайство», – сказал Икрамидин Айткулов.

 Как только будет получено решение КС, адвокат Бакиева намерен обратиться в Верховный суд. 

«Решения КС подлежат обязательному исполнению. Если ВС отменит решения двух инстанций по заочным приговорам, Курманбек Бакиев готов рассмотреть вопрос о своем приезде в страну и лично участвовать в заседаниях. Ведь ранее он с материалами дел не знакомился, не участвовал в заседаниях и его не допрашивали», – сказал Икрамидин Айткулов.

 По мнению адвоката, законы в стране должно исполняться единообразно.

«Сегодня более 3 тысяч человек находятся в розыске, но в отношении них заочно не рассматривали дела, а только приостанавливали их. А в отношении Бакиевых вынесли заочные решения. Это были чисто политические решения временного правительства. Если на то пошло, давайте тогда или по всем таким случаям выносить заочные решения, или по всем приостанавливать. Должно же быть единообразие. Все эти проблемы возникают в том числе и из-за пробелов в Уголовно-процессуальном кодексе, некоторые нормы которого не соответствуют Конституции», – сказал юрист.

Икрамидин Айткулов считает, что Курманбек Бакиев должен быть доволен таким решением КС КР.

Он также отметил, что Беларусь не экстрадирует бывшего главу республики без обеспечения ему справедливого суда.

«Любое цивилизованное государство не экстрадирует граждан, осужденных по политическим мотивам. А все прежние попытки вернуть Бакиева, которые якобы проводились еще при власти Алмазбека Атамбаева, это просто пыль в глаза народу», – добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325828/
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