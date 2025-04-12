Депутат Айгул Айдарова заверяет, что получила квартиру по линии ГИК законно

Депутат Жогорку Кенеша Айгул Айдарова в Facebook сообщила, что, как и сотни других кыргызстанцев, получила квартиру по программе Государственной ипотечной компании.

По словам Айдаровой, она стояла в очереди более четырех лет.

«В первые два раза я добровольно отказывалась от своей очереди, попросив передать ее более нуждающимся гражданам. В третий раз как государственный служащий получила ключи от собственной квартиры. У меня не было собственного жилья, и вот теперь моя мечта сбылась», – добавила нардеп.

В ответ на реакцию пользователей Facebook о том, что Айгул Айдарова воспользовалась своими депутатскими полномочиями, пресс-секретарь Государственной ипотечной компании Ормонбек Амангелдиев заявил, что Айгул Айдарова получила жилье в соответствии с законом.

«Айгул Айдарова – мать-одиночка, работала в органах внутренних дел до того, как стать депутатом. Как и многие другие граждане, она встала в очередь в 2022 году и соответствовала всем требованиям законодательства», – отметил Ормонбек Амангелдиев.

Напомним, что президент Садыр Жапаров 11 апреля принял участие в торжественном открытии жилого комплекса на 612 квартир, построенного Государственной ипотечной компанией (ГИК) по проспекту Чингиза Айтматова в Бишкеке.