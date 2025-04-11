Садыр Жапаров открыл новый жилой комплекс и рассказал о ценах на ипотеку

Президент Садыр Жапаров сегодня принял участие в торжественном открытии жилого комплекса на 612 квартир, построенного Государственной ипотечной компанией (ГИК) по проспекту Чингиза Айтматова в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В обращении к жителям Садыр Жапаров подчеркнул, что обеспечение граждан доступным жильем остается одним из ключевых приоритетов властей. По его словам, по всей стране продолжается активное строительство ипотечного жилья.

«Я мечтаю, чтобы каждый человек, нуждающийся в жилье, получил свой дом. И если вы обрели крышу над головой, я искренне рад!» — сказал президент.

Он напомнил, что в прошлом году в рамках этой программы в Бишкеке уже сданы 1 тысяча 59 квартир на улицах Скрябина и Маликова. На подходе еще около 600 квартир на Маликова и 1,5 тысячи в Джалал-Абаде, которые также будут переданы очередникам в ближайшее время.

Завтра, по словам Садыра Жапарова, завершится строительство еще одного дома на 600 квартир в микрорайоне «Мурас» — все они будут переданы исключительно тем, кто стоит в очереди.

Он также подробно рассказал о новых возможностях, которые предоставляет ГИК. В отличие от прежней системы, где был только один тип ипотечного кредита — с 14 процентов годовых и обязательным первоначальным взносом в 30 процентов. Теперь существуют различные программы. В частности, сотрудники госсектора могут получить жилье под 4 процента, а частные лица — под 8 процентов. Появилась возможность брать ипотеку на 25 лет без первоначального взноса.

Глава КР сообщил, что государство также ввело возможность обмена квартир, если семья выросла и прежнее жилье стало тесным. При этом все ранее выплаченные средства засчитываются в счет новой квартиры.

По словам Садыра Жапарова, сегодня часть квартир получают граждане, стоявшие в очереди и оформившие ипотеку на 25 лет без взноса. Другая часть — это те, кто внес 50 процентов стоимости квартиры и взял ипотеку на 10-15 лет. Он подчеркнул, что такая возможность предоставляется только один раз, а жилье, приобретенное у ГИК, нельзя перепродавать или использовать для бизнеса. Эти правила исключают возможность злоупотреблений.

Президент особо остановился на вопросе финансирования. По его словам, значительная часть средств на строительство домов поступает не из бюджета, а от самих граждан, оплативших половину стоимости квартир. Это, в свою очередь, помогает снизить нагрузку на государство и способствует росту уставного капитала ГИК, который уже превысил 80 миллиардов сомов.

Уставный капитал ГИК в течение одного-двух лет составит 100 миллиардов сомов.

Садыр Жапаров отметил, что в прошлом жилье от частных компаний продавалось по $2 тысячи за квадратный метр зачастую без отделки. В то время как квартиры, построенные по госпрограмме, продаются по $850 за квадрат под ключ, то есть полностью готовыми к проживанию. Государство добивается такой цены, привлекая госпредприятие «Кыргызкурулушсервис» и несколько частных компаний, которые строят дома по $650-700 за квадратный метр, а разницу ГИК использует для покрытия будущей инфляции.

В самом центре столицы на участке, ранее принадлежавшем Максиму Бакиеву, на 1,5 гектара земли построили 539 квартир. Там в прошлом году простым людям выдавали квартиры по $650 без надбавок. Садыр Жапаров

Он предупредил, что стоимость квадратного метра ипотечного жилья может стать выше.

«ГИК должна получать прибыль, потому что за 25 лет обязательно будет инфляция. Мы компенсируем ее за счет наценки на жилье в регионах. Но даже с учетом этого жилье от ГИК все равно будет намного дешевле, чем у частных застройщиков», — пояснил глава государства.

Инфляция неизбежна, и ГИК должна покрывать свои издержки. Тем не менее даже с учетом этого цены на ипотечное жилье будут ниже рыночных. Садыр Жапаров

Он выразил уверенность, что в будущем ГИК перейдет на самофинансирование и продолжит расширять жилищный фонд страны без нагрузки на госбюджет.

В завершение своей речи президент поздравил новоселов и отметил, что новые дома станут для многих очагом уюта, тепла и надежды на лучшее будущее.