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Власть

Президент провел очередное заседание Совета безопасности

Президент Садыр Жапаров провел очередное заседание Совета безопасности с участием руководителей ряда государственных органов, полномочных представителей президента в областях, а также мэров городов Бишкека и Оша.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, рассмотрены вопросы обеспечения национальной безопасности и внесения рекомендаций в перечень стратегических объектов КР.

«Глава государства заслушал отдельных руководителей государственных органов, в том числе по вопросам исполнения ранее принятых решений, касающихся национальной безопасности», — сообщили в администрации президента.

По итогам заседания ряду руководителей даны поручения об активизации работы и принятии своевременных мер по устранению рисков и угроз для национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325717/
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