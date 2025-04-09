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Власть

Депутат назвал незаконным решение не принимать в школу невакцинированных детей

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бактыбек Чойбеков заявил, что решение Минобразования не принимать невакцинированных детей в школу противоречит Конституции.

«Понимаю, корь — опасное заболевание, и пользу от прививки тоже знаем. Но этот вопрос не медицинский, а конституционный. Ко мне обращается очень много граждан. В 46-й статье Основного закона прописано, что каждый имеет право на образование, основное общее образование обязательно. А мы создаем препятствия. Государство должно следить за здоровьем граждан, но не путем нарушения Конституции. Некоторым детям запрещено получать прививки по медицинским показаниям, некоторые родители не успевают, в некоторых селах нет даже поликлиник», — сказал Бактыбек Чойбеков.

Он обратился с председателю Конституционного суда, Генеральную прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку решению Министерства образования и науки.

Ранее замминистра образования и науки Лира Самыкбаева сообщила, что невакцинированных детей в школу не примут. По ее словам, родителям нужно будет предоставить в школу две медицинские справки — об общем профосмотре и полученных профилактических прививках. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/325393/
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