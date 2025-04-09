Чтобы не было детей с патологиями. Как ввести пренатальный скрининг по стране

Программу раннего пренатального скрининга для беременных можно внедрить по всему Кыргызстану на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Бактыбек Сыдыков.

Он отметил, что внедрение пренатальной диагностики по всей стране принесет значимый экономический эффект.

По данным депутата, ежегодно затраты государства на пособие по инвалидности составляют 8 миллиардов 75 миллионов сомов, пособие по персональному ассистенту — 1 миллиард 486 миллионов сомов, на медикаменты уходит около 5 миллиардов сомов.

«Необходимы финансовые ресурсы для запуска пренатального скрининга. Для обслуживания 150 тысяч женщин требуется всего 400 миллионов сомов при стопроцентном охвате. За три года из бюджета потратим 1,2 миллиарда сомов. Реализация этого проекта с помощью нашего Минздрава не получится. Нужно очень много компаний и ребят, которые хотят помочь на основе ГЧП», — сказал Бактыбек Сыдыков.

Он также рассказал, что выпущено постановление кабмина «О программе утверждения развития ГЧП на 2022-2026 годы», где одним из пунктов было в части здравоохранения внесено о создании услуг пренатального скрининга.

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«Я вчера привел неправильный пример про рак. Но я не имел в виду, что людей с инвалидностью надо убивать. Я привел в пример специально, чтобы сказать, что лучше проводить профилактику, чем потом болезнь лечить. Это намного дешевле и гуманнее», — подчеркнул Бактыбек Сыдыков.

Парламентарий считает, что после внедрения пренатального скрининга также необходимо ввести скрининг на скрытое носительство генетических заболеваний у будущих родителей, который позволит выявить моногенные заболевания: СМА, муковисцидоз, болезнь Беккера.

Он отметил, что огромное количество рожденных детей в Кыргызстане имеют определенные клинические проявления со стороны нервно-мышечной системы, из-за отсутствия качественной диагностики им ставятся неправильные диагнозы, обычно ставят ДЦП или аутизм. Для постановки правильного диагноза им необходимо сдать ряд генетических тестов.

Депутат отмечает, что в Кыргызстане не знают о многих заболеваниях, связанных с врожденными патологиями, которые можно также выявить на 11-13-й неделях беременности с помощью скрининга.

«В Кыргызстане за последние три года в структуре причин младенческой смертности врожденные аномалии занимают второе место. Количество случаев растет быстрыми темпами: если в 2020 году количество зарегистрированных больных с ВПР в первые годы жизни было 3 тысячи 551 человек на 158 тысячи 112 рожденных, что составляет 2,25 процента, то в 2023 году было 4 тысячи 502 ребенка на 145 тысячи 977 рожденных, что составляет 3 процента. Рост за три года составил 37 процентов. В то же время количество новорожденных с каждым годом снижается, спад рождаемости составляет 8,3 процента, то есть на 12 тысяч 135 рожденных. За четыре года мы получили 18 тысячи 351 ребенка с инвалидностью на 604 тысяч рожденных, что составляет около 3 процентов. Я считаю, это очень много», — подчеркнул нардеп.

Бактыбек Сыдыков отметил, что в последние годы наблюдается тенденция вступления в брак в более зрелом возрасте, что приводит к более поздним беременностям у женщин. Беременность после 35 лет в десятки раз увеличивает риск рождения детей с синдромом Дауна.

Программа пренатальной диагностики дает:

раннее выявление наследственных пороков развития плода;

проблемы медицины плода, патологии плода;

риски некоторых заболеваний матери, такие как преждевременные роды и задержка внутриутробного развития плода;

своевременное лечение патологических состояний плода в случае выявления;

снижение материнской смертности;

снижение разводов.

«Очень часто в семьях, где дети рождаются с инвалидностью, мужчины оставляют жен и уходят. Считаю, это неправильно», — сказал депутат.

Бактыбек Сыдыков поблагодарил людей, которые не остались равнодушными к этой проблеме. Он также добавил, что ездил в Алматы, разговаривал с генетиками. Посетил много лабораторий.

«У нас сегодня ни одна лаборатория не может провести генетические исследования. Ни одного генетика не осталось в Кыргызстане. Мы должны уделить этому большое внимание. Если весь мир перешел на пренатальный скрининг, почему бы нам не перейти? Эту проблему я через свое сердце пропускаю», — заключил нардеп.