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Власть

Депутат предлагает обязать беременных проходить пренатальный скрининг

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бактыбек Сыдыков предложил обязать всех беременных Кыргызстана проходить пренатальный дородовой скрининг.

Он отметил, что это поможет выявить патологии плода на ранней стадии беременности и принять меры.

Отметим, ранее, выступая на парламентском комитете по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, Бактыбек Сыдыков заметил, что в стране с каждым годом рождается все больше детей с инвалидностью.

«Это тяжело и для государства, и для его родителей и близких. Нужна госпрограмма, чтобы до рождения, при зачатии ребенка предотвращать патологии... Видишь детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, сердце болит. Да, это негуманно, но мы должны на это пойти», — сказал он.

Бактыбек Сыдыков отметил, что после сказанных им слов в соцсетях было бурное обсуждение на эту тему, некоторые осудили нардепа.

«Меня сравнили с фашистами, поставили в один ряд с Гитлером. Большое спасибо за это. Кем только не назвали. Но я очень благодарен этим людям, которые отозвались. Но я вижу, что они меня не так поняли», — подчеркнул парламентарий.

Он отмечает, что в медицине есть главный принцип — чем лечить заболевание, его надо предотвратить.

«Сегодня этот посыл как никогда актуален. Мы стали свидетелями того, что с каждым годом появляются все новые и новые заболевания. Лечить их становится труднее и дороже. Особенно генетические, наследственные заболевания, которые поражают детей, становятся трагедией не только для семьи, но и для общества и государства. В Кыргызской Республике рождаются 150 тысяч детей в год и только небольшая часть родителей может вести беременность в соответсвии с международными протоколами в хорошо оборудованных частных клиниках в городах Бишкеке и Оше», — сказал Бактыбек Сыдыков.

Учитывая стоимость процедур и анализов в частных клиниках, большинству населения, оказывается, не по карману обслуживаться в них. Большая часть населения ведет беременность как может. То есть насколько позволяют их финансовые возможности.

Бактыбек Сыдыков

Депутат отмечает, что пренатальный скрининг — это разновидность скрининга, комплекс медицинских исследований. Лабораторный ультразвук направлен на выявление группы рисков по развитию пороков плода во время беременности.

«Пренатальный скрининг направлен на выявление осложнений беременности. С его помощью выявляется группа пациенток, у которых риск развития пороков плода выше, чем у других. По результатам скрининга принимаются решения проведения более детального обследования и консультаций. В связи с недоступностью качественных медицинских услуг по пренатальному скринингу для населения в стране увеличиваются число рожденных детей с патологиями, хромосомными аномалиями и врожденными пороками развития», — считает Бактыбек Сыдыков.

Он подчеркивает, что методов первичной профилактики, предотвращающих патологии на этапе зачатия ребенка не существует. Ребенок с патологией может родиться в каждой семейной паре вне зависимости от социального статуса.

В связи с этим единственным предупреждающим подходом сегодня представляется массовая безвыборочная пренатальная диагностика беременных. В случае выявления патологий только родитель решает прервать беременность или сохранить.

Бактыбек Сыдыков

«То есть исследования дается родителям в руки и только родители решают, будут они рожать или нет. Здесь нет принуждения», — подчеркнул депутат.

По его словам, скрининговые мероприятия должны проходить все беременные. Бактыбек Сыдыков отмечает, что внедрение пренатального скрининга в КР является необходимостью для повышения качества жизни населения и достижения прогресса в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Программа раннего пренатального скрининга, как заметил нардеп, внедрена во всех развитых странах Европы, СНГ, в США и Китае.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325353/
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