Депутат просит избавить учителей школ от заполнения разных отчетов и документов

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров попросил избавить учителей школ от заполнения разных отчетов и документов.

По его словам, на сегодня 40 процентов времени преподавателей уходит на бессмысленную бумажную работу, не влияющую на качество образования.

«У учителей сейчас нет времени на детей. Я работал во многих местах, но столько документов никогда не заполнял. В мировой практике, педагоги не должны тратить более 10 минут на документацию. Мы переименовали Министерство цифровизации в Министерство инновационных технологий. Но в школах документы заполняются как в 1950-70-х годах», — сказал Эльдар Абакиров.

Фото Жогорку Кенеша. Проекта приказа, предлагаемый Эльдаром Абакировым

В связи с этим депутат призвал коллег выпустить приказ Жогорку Кенеша для того, чтобы Минобразования сняло излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей.

Отметим, в 2021 году Министерство образования и науки сообщало, что учителям школ сократили бумажную работу.

«Теперь необязательно вести документацию по переводным экзаменам, портфолио учителей, папку саморазвития, фотоотчеты о проделанной работе, информацию о детях, проживающих по микроучастку, информацию, материалы и бланки для военных комиссариатов, паспорт учебного кабинета, документы, касающиеся юбилеев и мероприятий, не связанных с деятельностью работников образовательных организаций», — отмечали в ведомстве.