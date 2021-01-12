Учителям школ сократили бумажную работу. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, с начала 2021 года преподаватели не будут вести некоторые документы.

«Теперь необязательно вести документацию по переводным экзаменам, портфолио учителей, папку саморазвития, фотоотчеты о проделанной работе, информацию о детях, проживающих по микроучастку, информацию, материалы и бланки для военных комиссариатов, паспорт учебного кабинета, документы, касающиеся юбилеев и мероприятий, не связанных с деятельностью работников образовательных организаций», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что ранее учителя по всей стране обращались в министерство с просьбой сократить им бумажную работу. Педагоги подчеркивали, что испытывают дефицит времени на свою профессиональную деятельность, самообразование и индивидуальную работу с детьми.