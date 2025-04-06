Президент Кыргызстана не стал подписывать Земельный кодекс

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вернул с возражениями Земельный кодекс, ранее вызвавший бурные обсуждения в Жогорку Кенеше и массовое недовольство в обществе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
По его словам, президент объяснил свое решение тем, что в Кыргызстане частная собственность является неприкосновенной.
«В случае, если участок земли, на котором расположен огород или жилой дом, необходим для государственных нужд, должна быть выплачена компенсация либо предложен равноценный земельный участок в другом месте. Это предусмотрено Конституцией Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.
При подписании возражения к Земельному кодексу КР, принятому Жогорку Кенешем 13 февраля 2025 года, Садыром Жапаровым учтены следующие моменты в части:
— изъятия земельного участка, в связи с неисполнением землепользователем обязательств соглашения о передаче органам местного самоуправления городов республиканского значения 5 процентов либо эквивалентно денежных средств, что противоречит статье 15 Конституции КР;
— ограничения права собственника земельного участка на получение соразмерной компенсации, и отсутствия определения термина «восстановительная стоимость»;
— передачи пастбищ, не связанных с выпасом скота, находящихся в государственной собственности, в частную собственность, посредством перевода (трансформации), что противоречит статье 16 Конституции Кыргызской Республики и законодательству КР;
— предоставления в собственность иностранных лиц земельных участков без проведения торгов, путем прямой продажи и/или мены, в рамках реализации межгосударственных договоров, что противоречит статье 16 Конституции КР;
— порядка передачи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставленных и переданных в бессрочное пользование государственному землепользователю, что не соответствует законодательству КР о муниципальной собственности на имущество (без согласия местного кенеша и т.д.);
— наличия ограничения предоставления на правах срочного (временного) пользования земельных участков, находящихся на приграничных территориях, в случае строительства железной дороги и ее инфраструктуры (Китай — Кыргызстан — Узбекистан);
— безвозмездной передачи в собственность товарищества собственников жилья земельного участка, на котором расположен многоэтажный жилой дом, при отсутствии собственника арендуемого земельного участка либо его правопреемника более 10 лет, что противоречит нормам Гражданского кодекса КР.