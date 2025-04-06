В США начались масштабные протесты против Трампа и введения импортных пошлин

В США начались масштабные протесты против Дональда Трампа и введения импортных пошлин. Акции проходят под лозунгом «Руки прочь!» и направлены против политики президента и его соратника Илона Маска, сообщает AP.

Один из крупнейших митингов ожидается на Национальной аллее в Вашингтоне. Для участия в нем зарегистрировались около 150 активистских групп.

По данным Reuters, на улицы вышли десятки тысяч людей. Больше тысячи демонстраций запланированы во всех 50 штатах Америки. В них участвуют профсоюзы, экологи, пропалестинские и другие активисты. Протесты призваны показать недовольство внутренней и внешней политикой Дональда Трампа, заявляли организаторы.