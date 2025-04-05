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Общество

В КР хотят высадить 7 миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников

В Кыргызстане предлагают высадить 7 миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы управления делами президента Алмаз Раимбеков.

из аккаунта Алмаза Раимбекова в Facebook
Фото из аккаунта Алмаза Раимбекова в Facebook

По его словам, ледники исчезают быстрее, чем ожидалось, и есть решение — 7 миллиардов деревьев.

«Кыргызстан — сердце Азии, где сосредоточено 40 процентов ледников региона. Ученые предсказывают, что вместо предполагаемых трех столетий ледники могут полностью растаять всего за 35 лет. Это создаст серьезные угрозы для водной безопасности страны и сельского хозяйства, так как ледники обеспечивают водоснабжение для миллионов людей и сельскохозяйственных нужд», — отметил Алмаз Раимбеков.

Он напомнил, что президент поднимает эту проблему и призывал к конкретным мерам по защите экологии республики.

Что будет, если ледники исчезнут:

  • Острая нехватка питьевой воды. Уже сейчас во многих регионах КР ощущается дефицит воды, а в будущем ситуация только ухудшится.
  • Засуха и падение урожайности. Крестьяне уже сталкиваются с нехваткой поливной воды, и без ледников сельское хозяйство окажется на грани кризиса.
  • Опустынивание земель. Без воды и лесов почва станет неплодородной, что приведет к массовым экологическим проблемам.

Единственное решение — массовая посадка деревьев, отметил автор поста.

Эксперты предлагают высадить в Кыргызстане 7 миллиардов деревьев. Это поможет охладить климат, сохранить влагу в почве и замедлить процесс таяния ледников.

«Например, Китай уже посадил 66 миллиардов деревьев за последние 40 лет, и это помогло остановить опустынивание. Если не начать сейчас, через 35 лет будет уже поздно. Ледники исчезнут, вода станет дефицитом, а КР столкнется с крупнейшим экологическим кризисом в своей истории. Выбор есть: либо действовать, либо готовиться к катастрофе», — резюмировал Алмаз Раимбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325003/
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