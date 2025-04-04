Для строительства аэропорта в Джалал-Абаде трансформируют 371 гектар земли

Кабинет министров принял постановление о трансформации земельных участков в Джалал-Абадской области, в частности, в Джалал-Абаде и Сузакском районе. Документ опубликован в правительственной газете «Эркин-Тоо».

Согласно документу, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и земли иного назначения» будет переведено 371,18 гектара земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий:

по Джалал-Абаду — 13,38 гектара;

по Багышскому айыльному аймаку Сузакского района — 357,8 гектара.

Отмечается, что трансформация проводится в целях строительства международного аэропорта.

Также в документе говорится, что местные власти должны прекратить права третьих лиц на эти земельные участки и предоставить им равноценные территории.

О том, что в Джалал-Абаде в 2025 году построят новый международный аэропорт, сообщал председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов летом 2024-го.

Позже в социальных сетях глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал, что общий объем инвестиций в проект превысит $400 миллионов. Также в СМИ появилась информация о том, что строительством объекта будет заниматься китайская компания «Чайна стейт констракшн энджиниринг».