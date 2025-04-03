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Власть

С 1 мая большой зал заседаний Жогорку Кенеша закроют на ремонт

С 1 мая большой зал заседаний Жогорку Кенеша закроют на ремонт. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе парламента.

Пленарные заседания по средам и четвергам во время строительных работ будут проходить в Доме правительства.

пресс-службы ЖК
Фото пресс-службы ЖК. Так будет выглядеть большой зал заседаний после реконструкции

Ранее сообщалось, что в 2023 году подписано специальное соглашение с Кореей по укреплению технической базы парламента. В рамках проекта большой зал заседаний будет реконструирован, оснащен новейшей современной техникой, что будет способствовать цифровизации законотворческой деятельности.

Кроме того, в этом году планируется обновление брусчатки вокруг исторического здания, известного как «Белый дом». Также будут проведены работы по его благоустройству, посадке новых деревьев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324791/
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