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Власть

В Жогорку Кенеше отремонтируют большой зал заседаний. Каким он станет

В Жогорку Кенеше отремонтируют большой зал заседаний. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спикера Нурланбека Тургунбек уулу проинформировали о предстоящих ремонтных работах в здании ЖК. Как отмечается, в этом году большой зал заседаний хотят цифровизировать и оснастить современной техникой.

Торага напомнил, что в 2023 году подписано специальное соглашение с Кореей по укреплению технической базы парламента. В рамках проекта большой зал заседаний будет реконструирован, оснащен новейшей современной техникой, что будет способствовать цифровизации законотворческой деятельности.

Кроме того, в этом году планируется обновление брусчатки вокруг исторического здания, известного как «Белый дом». Также будут проведены работы по его благоустройству, посадке новых деревьев.

Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что «Белый дом» является не просто важным административным зданием, но и символом нашей независимости, поэтому необходимо, чтобы прилегающая территория соответствовала должному уровню, так как это место привлекает внимание гостей столицы и иностранных туристов.

«Белый дом» введен в эксплуатацию в 1984 году. Его общая площадь составляет 4,5 гектара. Последний раз большой зал заседаний был капитально отремонтирован в 2010 году. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/322287/
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