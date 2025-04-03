Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране, сославшись на угрозу, исходящую от внешнеторгового дефицита. Документ опубликован 2 апреля на официальном сайте Белого дома.

В нем говорится, что «внешняя торговля и экономическая практика привели к чрезвычайной ситуации в стране».

«Крупный и постоянный ежегодный дефицит торгового баланса США привел к ослаблению нашей производственной базы, отсутствию стимулов для наращивания передовых отечественных производственных мощностей, подрыву важнейших цепочек поставок и зависимости нашей оборонно-промышленной базы от иностранных противников», — отмечается в указе.

В рамках режима ЧП президент получил дополнительные полномочия, в том числе возможность вводить пошлины. Уже объявлено, что США устанавливают тарифы на импорт: для Китая — 34 процентов, Евросоюза — 20 процента, Великобритании — 10 процента. Максимальные пошлины — 50 процента — вводятся против Лесото и французской территории Сен-Пьер и Микелон.

В отношении центральноазиатских стран, в том числе Кыргызстана, введены таможенные пошлины в размере 10 процентов.

США ввели такие же процентные таможенные пошлины в отношении товаров, импортируемых из Украины.

Россия и Беларусь отсутствуют в тарифном списке США, потому что Америка с ними не торгует.