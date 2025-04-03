Дебюрократизация. Минстрой намерен упростить процедуру экологической экспертизы

Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено упростить процедуру экологической экспертизы. Соответствующие поправки в некоторые нормативные правовые акты вынесены на общественное обсуждение.

«Существующая процедура экологической экспертизы и строительных разрешений сопровождается длительными сроками и избыточными административными барьерами, что препятствует эффективному развитию строительных проектов. Это негативно влияет на инвестиционный климат и создает дополнительные трудности для бизнеса.

Внесение изменений в Закон «Об экологической экспертизе» направлено на упрощение процесса экологической экспертизы, сокращение времени на согласование и улучшение взаимодействия между государственными органами, что повысит прозрачность, ускорит процесс получения разрешений и снизит коррупционные риски», — пояснили в ведомстве.

Также предлагается внести изменения в Закон «Об индивидуальном жилищном строительстве в Кыргызской Республике». Корректировки направлены на упрощение и ускорение процесса строительства индивидуальных жилых домов, синхронизацию сроков разрешений и упрощение административных процедур для граждан, что способствует созданию более комфортных условий для застройщиков и граждан.