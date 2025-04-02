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Власть

В связи с подготовкой к хаджу вводятся ограничения на въезд и пребывание в Мекке

В связи с подготовкой к хаджу вводятся ограничения на въезд и пребывание в Мекке. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

По данным ведомства, согласно информации компетентных органов Саудовской Аравии, с 29 апреля по 10 июня 2025 года в рамках подготовки к хаджу будут действовать временные ограничения на въезд и пребывание в Мекке.

Кыргызстанцам, планирующим посетить Саудовскую Аравию в указанный период, необходимо учитывать введенные ограничения. Также напоминаем, что для совершения паломничества нужно оформить хадж-визу в соответствии с законодательством Саудовской Аравии.

МИД рекомендует гражданам соблюдать установленные законы и правила Королевства Саудовская Аравия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324738/
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