Кредит в $32,35 миллиона на водоснабжение Нарына. ЖК одобрил соглашение

Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении соглашение на получение $32,35 миллиона кредита от Азитского банка развития.

Из этих денег $5,35 миллиона АБР предоставит в качестве гранта. $27 миллионов Кыргызстан получит в кредит на 32 года под 1,5 процента годовых. В течение трехлетнего льготного периода ставка по кредиту составит 1 процент годовых.

Это дополнительное финансирование по проекту «Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области».

В справке-обосновании к законопроекту пишется, что на ранее выделенные АБР средства подготовлена проектно-сметная документация для 43 сел и в 20 селах провели строительно-монтажные работы. На строительство систем водоснабжения в 23 селах денег не хватило.