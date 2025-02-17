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Власть

АБР даст кредит на водоснабжение в селах Нарынской области

Азиатский банк развития выделит дополнительное финансирование по проекту «Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области». Соглашение о дополнительном финансировании одобрено комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике в первом чтении. 

В справке-обосновании к законопроекту пишется, что на ранее выделенные АБР средства подготовлена проектно-сметная документация для 43 сел и в 20 селах провели строительно-монтажные работы. На строительство систем водоснабжения в 23 селах денег не хватило.

Чтобы завершить проект, Азиатский банк развития готов выделить еще $32,35 миллиона, из которых $27 миллионов будет предоставлено в кредит, остальное в качестве гранта.

Отметим, кредит Кыргызстану будет выдан на 32 года с восьмилетней отсрочкой по выплатам. Процентная ставка во время льготного периода составит 1 процент годовых, после восьми лет — 1,5 процента.

Полученные деньги пойдут на строительство новых и реабилитацию существующих систем питьевого водоснабжения и водоответвления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320187/
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