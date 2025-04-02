Мэр Оша занял семье из села Озгур 200 тысяч сомов на покупку скота

Мэр Оша Женишбек Токторбаев занял семье из села Озгур 200 тысяч сомов на покупку скота. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, накануне градоначальник во время утреннего рейда встретил 13-летнего мальчика. Тот рассказал, что недавно родители продали единственную овцу. Услышав это, Женишбек Токторбаев сказал, что даст деньги семье на покупку дойной коровы и пяти овец.

Фото пресс-службы мэрии Оша

Сегодня чиновник вручил обещанные деньги семье с условием, что деньги должны быть возвращены осенью. Однако мальчик попросил отсрочить выплату до весны. Мэр согласился.