Снос домов и ограждений дошел до села Озгур Оша. Жители просят пойти на уступки

Мэр города Оша Женишбек Токторбаев проинспектировал состояние дорог и каналов, где могут пройти селевые потоки в селе Озгур. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

Градоначальник отметил, что в селе возобновят строительство школы и детского сада. Для возведения дошкольного учреждения из бюджета муниципалитета выделили 5 миллионов сомов, остальные расходы, как подчеркнул мэр, сельчане должны покрыть сами.

Жителям села также рассказали, что некоторые дома и ограждения перешли за красную линию на 5–6 метров. Их необходимо освободить для строительства тротуара и зеленой зоны. Но Женишбека Токторбаева попросили разрешить освободить лишь 2 метра земли для тротуара. Местные отметили, что им зеленая зона не нужна, так как по дороге регулярно перегоняется скот.

Но мэр не согласился с доводами и просьбами сельчан. Он отметил, что граждане незаконно заняли муниципальные участки и должны освободить их. Женишбек Токторбаев также сказал, что вдоль дорог мэрия посадит деревья, построит тротуар и проведет освещение.

Во время рейда градоначальник также познакомился с местным подростком. Тот рассказал, что недавно родители продали единственную овцу. Услышав это, Женишбек Токторбаев сказал, что даст деньги семье на покупку дойной коровы и пяти овец.