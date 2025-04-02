В Жогорку Кенеше предлагают ввести режим ЧС по водным ресурсам

На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова заявила, что есть необходимость введения в Кыргызстане режима чрезвычайной ситуации по водным ресурсам.

По ее словам, за последние 30 лет водный баланс Центральной Азии оказался не в пользу Кыргызстана.

«Поэтому есть необходимость создания отдельного министерства водных ресурсов, которое могло бы вырабатывать государственную политику в интересах Кыргызстана и рассматривала бы распределение водных ресурсов. Хотелось бы узнать мнение экспертов Национальной академии наук по этому поводу», — добавила она.

Напомним, вопрос о создании министерства водных ресурсов поднимается не в первый раз. В 2023 году экс-министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков заявлял, что до конца 2024 года может быть создано это министерство. С аналогичной инициативой выступал депутат парламента Эмиль Токтошев. Вопрос поднимался в Жогорку Кенеше и на Народных курултаях.