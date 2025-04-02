Дастан Бекешев подсказал, у кого нужно отнимать деньги в пользу государства

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев напомнил, что в прошлом году были утверждены границы парка имени Ататюрка и было запрещено строительство.

«Дом по адресу: Токтоналиева, 86, входит в парковую зону и мэрия сейчас с ней судится. Там строительство было прекращено. Но есть рядом еще один дом — Токтоналиева, 88. Этот дом принадлежал Камчи Кольбаеву. Его изъяли в пользу государства и разрешили строительство. Также рядом с Генеральной прокуратурой строится бизнес-центр, тоже в парковой зоне. Кому-то же разрешили строить в парковой зоне. Почему кому-то можно, а кому-то нет?» — интересуется депутат.

Он попросил не отнимать у людей собственность и решил подсказать, у кого отнимать нужно.

«Бывший президент Курманбек Бакиев проводил тут ифтар. А кто позволил ему деньги переводить? Есть судебное решение, на основании которого эти деньги должны были изъять в пользу государства. Если от его имени кто-то что-то делает, надо отнимать в пользу государства», — заявил парламентарий.