Снос домов в парке имени Ататюрка. На месте собрались местные жители

Анонсированный мэрией на сегодня снос домов, расположенных в парке имени Ататюрка, пока не начался. Об этом рассказал 24.kg местный житель.

По его словам, с утра там собралось около 100 местных жителей.

Фото из соцсетей. Жители домов в районе парка имени Ататюрка

«Здесь только местные жители. Ни сотрудников муниципалитета, ни техники, ни милиционеров нет. Жители обсуждают вопрос сноса и что делать дальше», — рассказал мужчина.

В мэрии пока официально не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что в муниципалитете прошло рабочее совещание, в котором участвовали мэр Айбек Джунушалиев, директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев и руководители соответствующих служб.

Глава столицы поручил им подать исковые заявления в судебные органы и принять меры по подготовке территории к работам по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением Бишкекской городской государственной администрации № 225 от 25 июня 1992 года. Работы запланированы на 20 мая.

Напомним, в апреле Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет направил материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.