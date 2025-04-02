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Власть

Предприниматели жалуются на блогеров — Нурланбек Тургунбек уулу

На заседании Жогорку Кенеша спикер Нурланбек Тургунбек уулу сообщил, что предприниматели пожаловались ему на блогеров.

По словам Нурланбека Тургунбека уулу, после визитов блогеров к предпринимателям с проверками приезжают правоохранительные органы и препятствуют их работе.

«Я бы попросил правоохранительные органы быть осторожными с проверками. Ладно, если бы блогеры давали хорошую информацию с анализом. Многие из них пишут что-то от обиды, зависти и прочее, а вы бежите с проверками», — сказал спикер парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324680/
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