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Власть

В Иссык-Атинском районе незаконно владеют соцобъектами два экс-президента

В Иссык-Атинском районе незаконно владеют соцобъектами два экс-президента. Об этом на заседании Жогорку Кенеша в своем обращении к главе государства Садыру Жапарову сказал депутат Акбокон Таштанбеков.

По его словам, также соцобъекты незаконно перешли в собственность шести бывших министров, трех губернаторов и бывшего главы кабмина.

Акбокон Таштанбеков отметил, что Акылбек Жапаров, когда был главой кабмина, сказал, чтобы все незаконно приватизированные детсады были возвращены государству, при этом сам владел таким детсадом.

В своем обращении к президенту нардеп рассказал, что в Иссык-Атинском районе есть около 400 незаконно приватизированных социальных объектов. Большинство из них люди готовы вернуть государству без прокуратуры и суда. Однако аким не хочет подписывать акт приема-передачи.

Акбокон Таштанбеков попросил Садыра Жапарова принять все эти объекты на баланс государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324670/
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