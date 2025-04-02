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Власть

Кыргызстан хочет расширять сотрудничество с Европейским союзом

В Европейском парламенте в Страсбурге прошел круглый стол с участием делегации Кыргызстана, которую возглавил зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.

Он представил ключевые достижения республики за последние годы в социально-экономическом развитии и инициировал обсуждение новых форматов взаимодействия с Евросоюзом. Особое внимание уделено вопросам торговли, устойчивого развития, водноэнергетической повестки и климатического сотрудничества.

В преддверии первого саммита Европейский союз — Центральная Азия на уровне глав государств, который пройдет 3-4 апреля в Самарканде, кыргызская делегация подтвердила приверженность стратегическому и долгосрочному партнерству с ЕС.

В ходе дискуссии Эдиль Байсалов отметил необходимость создания постоянных координационных механизмов с Евросоюзом, включая совместный инвестиционный фонд или банк для реализации региональных проектов. Также он подчеркнул значимость климатических инициатив Кыргызстана, включая проведение в апреле 2025 года международной конференции «Глобальный горный диалог» и Всемирного молодежного горного фестиваля на озере Иссык-Куль.

Делегация КР проведет брифинги, чтобы расширить политический диалог и согласовать конкретные шаги по углублению кыргызско-европейского сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324641/
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