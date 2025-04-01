Чемпион по боксу попал из СИЗО в больницу. Материалы дела переданы в прокуратуру

Национальный центр по предупреждению пыток направил материалы по делу двукратного чемпиона Кыргызстана по боксу Рамзана Кадырова, который попал из СИЗО-1 в больницу в критическом состоянии, в прокуратуру.

По данным ведомства, 27 марта на горячую линию центра поступило сообщение от матери подследственного по поводу госпитализации ее сына, которая, по ее информации, связана с причинением ему физического вреда.

В этот же день сотрудники наццентра посетили СИЗО и провели беседу с администрацией и медицинским персоналом учреждения. Они проинформировали, что Рамзан Кадыров госпитализирован в Нацгоспиталь 26 марта в связи с повышением артериального давления. При внешнем осмотре на теле Рамзана Кадырова телесных повреждений не имелось, о чем свидетельствуют соответствующие записи и фотографии в медицинских журналах.

Далее сотрудники центра посетили Национальный госпиталь, подследственного проведать не удалось, так как он находился в реанимации и готовился к операции. При беседе с врачами стало известно, что Рамзан Кадыров поступил в тяжелом состоянии, сразу потерял сознание и готовился к срочной операции с предварительным диагнозом «остеомиелит лобной кости (гнойное воспаление)».

«Также медики подтвердили, что Рамзан Кадыров поступил в госпиталь без видимых телесных повреждений на теле. На сегодня проведены уже две операции, предварительный диагноз подтвердился, пациент в сознание еще не пришел», — отметили в НЦПП.

В ведомстве добавили, что все собранные материалы по этому делу направлены в органы прокуратуры для рассмотрения по существу.

Отметим, ранее мать 18-летнего мастера спорта по боксу Рамзана Кадырова Анара Амантур кызы сообщала 24.kg, что ее сын 26 марта попал из СИЗО-1 в больницу в критическом состоянии. Сейчас он в коме.

По ее словам, сына могли избить в учреждении ГСИН, где он содержался. МРТ головного мозга, сделанная 27 марта, показала эпидуральные и субдуральные гематомы, ушиб параорбитальных мягких тканей и левой волосистой части головы у подследственного.

В пресс-службе ГСИН 24.kg сказали: информация о том, что заключенный Рамзан Кадыров подвергался избиению в следственном изоляторе, не соответствует действительности.