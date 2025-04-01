16:14
USD 86.51
EUR 93.66
RUB 1.02
Власть

Чемпион по боксу попал из СИЗО в больницу. Материалы дела переданы в прокуратуру

Национальный центр по предупреждению пыток направил материалы по делу двукратного чемпиона Кыргызстана по боксу Рамзана Кадырова, который попал из СИЗО-1 в больницу в критическом состоянии, в прокуратуру.

По данным ведомства, 27 марта на горячую линию центра поступило сообщение от матери подследственного по поводу госпитализации ее сына, которая, по ее информации, связана с причинением ему физического вреда.

В этот же день сотрудники наццентра посетили СИЗО и провели беседу с администрацией и медицинским персоналом учреждения. Они проинформировали, что Рамзан Кадыров госпитализирован в Нацгоспиталь 26 марта в связи с повышением артериального давления. При внешнем осмотре на теле Рамзана Кадырова телесных повреждений не имелось, о чем свидетельствуют соответствующие записи и фотографии в медицинских журналах.

Далее сотрудники центра посетили Национальный госпиталь, подследственного проведать не удалось, так как он находился в реанимации и готовился к операции. При беседе с врачами стало известно, что Рамзан Кадыров поступил в тяжелом состоянии, сразу потерял сознание и готовился к срочной операции с предварительным диагнозом «остеомиелит лобной кости (гнойное воспаление)».

«Также медики подтвердили, что Рамзан Кадыров поступил в госпиталь без видимых телесных повреждений на теле. На сегодня проведены уже две операции, предварительный диагноз подтвердился, пациент в сознание еще не пришел», — отметили в НЦПП.

В ведомстве добавили, что все собранные материалы по этому делу направлены в органы прокуратуры для рассмотрения по существу.

Отметим, ранее мать 18-летнего мастера спорта по боксу Рамзана Кадырова Анара Амантур кызы сообщала 24.kg, что ее сын 26 марта попал из СИЗО-1 в больницу в критическом состоянии. Сейчас он в коме.

По ее словам, сына могли избить в учреждении ГСИН, где он содержался. МРТ головного мозга, сделанная 27 марта, показала эпидуральные и субдуральные гематомы, ушиб параорбитальных мягких тканей и левой волосистой части головы у подследственного.

В пресс-службе ГСИН 24.kg сказали: информация о том, что заключенный Рамзан Кадыров подвергался избиению в следственном изоляторе, не соответствует действительности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324607/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Ужесточить наказание за передачу запрещенных предметов на зону предлагает ГСИН
Двукратный чемпион по боксу попал из СИЗО-1 в больницу. Сейчас он в коме
У главы Государственной службы исполнения наказаний новый заместитель
Государству вернули здание бывшей больницы в Сулюкте
Азамата Марипова водворили в СИЗО за призывы к массовым беспорядкам
ГСИН хочет закупить продукты питания на сумму более 77 миллионов сомов
Первый зампред ГСИН Кемель Садыков покинул должность
В Кыргызстане разработали программу по борьбе с насилием среди осужденных
У осужденных отбирают продукты и сигареты. Генпрокуратура проверит
Угрозы Махабат Тажибек кызы. В колонии ее навестили из института омбудсмена
Популярные новости
Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с&nbsp;лишением его мандата депутата Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с лишением его мандата депутата
Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты Дискредитирует власть. Эдиль Байсалов недоволен работой Счетной палаты
Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к&nbsp;работе Задержание налоговиков. Уволенные сотрудники ГНС хотят вернуться к работе
Глава ЦИК: МВД дает разную информацию о&nbsp;несудимости Султанбая Айжигитова Глава ЦИК: МВД дает разную информацию о несудимости Султанбая Айжигитова
Бизнес
Как защитить личные данные в&nbsp;интернете с&nbsp;помощью VPN Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
1 апреля, вторник
16:13
Мужчина ударил патрульного в Бишкеке. Подробности от УПСМ Мужчина ударил патрульного в Бишкеке. Подробности от УП...
16:01
Катер с туристами из России и Казахстана взорвался в Таиланде
15:59
Чемпион по боксу попал из СИЗО в больницу. Материалы дела переданы в прокуратуру
15:50
Мэрия расторгла договор аренды с владельцем аттракциона в парке Панфилова
15:45
В Бишкеке водитель ударил в лицо патрульного и уехал. Его задержали