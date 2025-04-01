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Власть

Кабмин решил ликвидировать Центр по исследованию информационной среды

Кабинет министров решил ликвидировать Центр по исследованию информационной среды при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики. Документ, подписанный Адылбеком Касымалиевым, опубликован в газете «Эркин-Тоо».

Согласно постановлению, Центр по исследованию информационной среды упраздняется, а финансовые и материально-технические средства передаются центральному аппарату Минкульта.

Теперь ведомство должно создать ликвидационную комиссию и провести предусмотренные законом процедуры. Также отмечается, что Минкульт должен обеспечить целевое использование полученных от ликвидированного госучреждения ресурсов на обеспечение и укрепление информационной безопасности.

Центр исследования информационной среды был создан постановлением кабмина от 31 июля 2024 года в соответствии с Законом «О защите от недостоверной (ложной) информации». В задачи центра входил мониторинг информационных материалов в сети Интернет и средств массовой информации. Причины ликвидации центра не озвучиваются. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/324597/
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