Кабмин решил ликвидировать Центр по исследованию информационной среды

Кабинет министров решил ликвидировать Центр по исследованию информационной среды при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики. Документ, подписанный Адылбеком Касымалиевым, опубликован в газете «Эркин-Тоо».

Согласно постановлению, Центр по исследованию информационной среды упраздняется, а финансовые и материально-технические средства передаются центральному аппарату Минкульта.

Теперь ведомство должно создать ликвидационную комиссию и провести предусмотренные законом процедуры. Также отмечается, что Минкульт должен обеспечить целевое использование полученных от ликвидированного госучреждения ресурсов на обеспечение и укрепление информационной безопасности.

Центр исследования информационной среды был создан постановлением кабмина от 31 июля 2024 года в соответствии с Законом «О защите от недостоверной (ложной) информации». В задачи центра входил мониторинг информационных материалов в сети Интернет и средств массовой информации. Причины ликвидации центра не озвучиваются.