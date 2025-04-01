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Власть

Убыточные для Бишкека троллейбусы в городе Ош стали приносить прибыль

На заседании комитета Жогорку Кегеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству рассматривается получение кредита на покупку троллейбусов для Оша.

Отвечая на вопросы депутатов, директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии столицы Улан Бейшенбаев заявил, что бишкекские троллейбусы были переданы Ошу, потому что были убыточными и за восемь месяцев 2024 года из бюджета столицы на их обеспечение ушло 220 миллионов сомов.

На вопрос депутата Улугбека Ормонова о том, зачем Ошу отдали троллейбусы, содержание которых требует больших средств, заместитель мэра Оша Сонунбек Джунусбаев ответил, что эти троллейбусы в Оше приносят доход.

«Возьмем, к примеру, троллейбусы первой линии. В день с одного троллейбуса собирается 4 тысячи 900 сомов. Расходы составляют 900 сомов, 4 тысячи сомов — прибыль с одного троллейбуса в день», — сказал Сонунбек Джунусбаев.

Напомним, что ранее депутат Дастан Бекешев высказал критику по ситуации с троллейбусами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324579/
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