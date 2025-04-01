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Общество

В мэрии считают, что троллейбусы были не выгодны для Бишкека

О том, что троллейбусы были невыгодными для Бишкека, на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии столицы Улан Бейшенбаев.

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По его словам, по подсчетам, проведенным в 2024 году, себестоимость проезда одного пассажира составила 28,7 сома. Большую часть стоимости проезда субсидировали из городского бюджета. Кроме того, есть пять категорий льготников.

«Если из городского бюджета в 2023 году на субсидии ушло 35 миллионов сомов, то всего за восемь месяцев 2024 года уже 220 миллионов сомов», — сказал Улан Бейшенбаев.

Напомним, что ранее депутат Дастан Бекешев высказал критику по ситуации с троллейбусами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324577/
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