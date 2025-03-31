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Общество

Мэрия города Ош намерена закупить троллейбусы на более чем 14 миллионов евро

Мэрия Оша намерена закупить троллейбусы на 14 миллионов 740 тысяч евро. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, 31 марта депутаты парламентского комитета по бюджету рассмотрят соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о выделении городу Ошу 14 миллионов 740 тысяч евро на покупку троллейбусов, из которых 5 миллионов евро – грант.

«Мэрия Оша подала заявку в ЕБРР в октябре 2024 года. Это происходило в то время, когда муниципалитет Бишкека утверждал, что троллейбусы это устаревший вид транспорта, что на нем уже не ездят, что он портит вид города, очень затратный из-за большого потребления электричества. Все это полная ложь. Во многих городах, наоборот, развивают этот вид транспорта, а у нас мэрия дает неправильные данные. Да, может троллейбусы энергозатратны, но развивать их нужно было. Пока мэрия Бишкека демонтировала провода, в Оше подавали заявку на приобретение троллейбусов. Пока кто-то ломает, кто-то строит», — добавил Дастан Бекешев.

Нардеп добавил, что еще в 2018 году для Бишкека уже брали кредиты на покупку троллейбусов. «Что стало с этими кредитами? Кто ответит за них, если Бишкек отказался от троллейбусов?» — задался вопросом Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324420/
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