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Власть

Город Ош на деньги ЕБРР закупит электробусы, а не троллейбусы — вице-мэр

Мэрия южной столицы закупит электробусы, а не троллейбусы на кредитные и грантовые деньги от ЕБРР. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил вице-мэр Сонунбек Жунусбаев.

Депутаты обсуждают проекты соглашений между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Электрический общественный транспорт Оша». Документ предусматривает выделение городу 14 миллионов 740 тысяч евро на покупку троллейбусов, из которых 5 миллионов евро — грант.

«Изначально в соглашении были указаны троллейбусы. Но после переговоров ЕБРР отправил письмо, где изменил транспорт на электробусы. После ратификации соглашения мы рассмотрим этот вопрос. Средства также пойдут на строительство троллейбусных депо», — сказал Сонунбек Жунусбаев.

Он отметил, что муниципалитет Оша запустит 100 троллейбусов, полученных от Бишкека, чтобы уменьшить пробки.

Замглавы Минфина Улугбек Календеров добавил, что на первом этапе закупят 18-20 электробусов, на втором — около 10. Средства также будут предусмотрены на модернизацию троллейбусных парков.

Напомним, в прошлом году мэрия столицы решила передать Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10. По данным муниципалитета, транспорт устарел, создает пробки на перекрестках, не может перестроиться во время перекрытия улиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324504/
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