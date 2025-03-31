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Власть

Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 31 марта прибыл с рабочим визитом в город Худжанд (Таджикистан), сообщила пресс-служба главы государства.

Его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В рамках визита планируется проведение трехстороннего саммита глав государств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Отмечается, что основной целью встречи является подписание договора между тремя странами о точке стыка государственных границ. Главы государств примут участие в церемонии открытия стелы на точке стыка государственных границ в онлайн-формате, а на месте будут находиться заместители премьер-министров трех стран.

Также президенты КР, РТ и РУз сделают совместное заявление.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324423/
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