Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 31 марта прибыл с рабочим визитом в город Худжанд (Таджикистан), сообщила пресс-служба главы государства.

Его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В рамках визита планируется проведение трехстороннего саммита глав государств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Отмечается, что основной целью встречи является подписание договора между тремя странами о точке стыка государственных границ. Главы государств примут участие в церемонии открытия стелы на точке стыка государственных границ в онлайн-формате, а на месте будут находиться заместители премьер-министров трех стран.

Также президенты КР, РТ и РУз сделают совместное заявление.