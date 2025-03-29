Генсек ООН отверг инициативу Путина о введении внешнего управления в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Украина не нуждается во внешнем управлении. На брифинге журналисты задали ему соответствующий вопрос.

Отмечается, что он подтвердил легитимность украинских властей во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Антониу Гутерреш, отвечая на идею о временном внешнем управлении в Украине, призвал уважать ее действующие власти, назвав их «легитимными».

«В Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать», — сказал Гутерреш журналистам.

Глава ООН также призвал уважать действующие власти страны.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Мурманскую область предложил ввести в Украине временное внешнее управление под эгидой ООН.