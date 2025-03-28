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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Путин предлагает ввести в Украине внешнее управление. Другие заявления главы РФ

Президент России предложил ввести временное внешнее управление в Украине. Об этом Владимир Путин заявил на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».

СМИ
Фото СМИ. Владимир Путин во время посещения подводного крейсера «Архангельск»

РФ допускает введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы, отметил он.

«Это позволит провести там демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство. Такую идею можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, государствами Европы и партнерами», — сказал российский лидер.

По его словам, с этим правительством можно будет подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными.

«Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется, — пояснил Владимир Путин. — В соответствии с Конституцией Украины представители исполнительной власти назначаются президентом, а сейчас глава государства нелегитимен. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже... Возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры?»

Другие заявления президента РФ:

  • Я еще недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем (о ходе СВО).
  • Стратегическая инициатива находится полностью в руках Вооруженных сил России на всей линии фронта.
  • Войска РФ освободили 99 процентов территорий ЛНР, свыше 70 процентов территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
  • Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО.
  • РФ выступает за разрешение украинского конфликта мирными средствами, но больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324197/
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