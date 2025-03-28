Путин предлагает ввести в Украине внешнее управление. Другие заявления главы РФ

Президент России предложил ввести временное внешнее управление в Украине. Об этом Владимир Путин заявил на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».

Фото СМИ. Владимир Путин во время посещения подводного крейсера «Архангельск»

РФ допускает введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы, отметил он.

«Это позволит провести там демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство. Такую идею можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, государствами Европы и партнерами», — сказал российский лидер.

По его словам, с этим правительством можно будет подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными.

«Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется, — пояснил Владимир Путин. — В соответствии с Конституцией Украины представители исполнительной власти назначаются президентом, а сейчас глава государства нелегитимен. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже... Возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры?»

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