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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Турция готова организовать мирные переговоры РФ и Украины — канцелярия Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили урегулирование в Украине, проведя телефонный разговор. Об этом сообщает канцелярия главы Турции.

из архива
Фото из архива. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили урегулирование в Украине, проведя телефонный разговор

Отмечается, что лидеры России и Турции провели телефонный разговор, в котором обсудили урегулирование российско-украинского конфликта и двусторонние отношения.

Турция также выразила готовность Анкары принять переговоры. Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что государство вносит свой вклад в то, чтобы Черное море не превратилось в зону конфликта.

Ранее сообщалось, что по итогам второго раунда переговоров Вашингтона и Киева и Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Соединенные Штаты и РФ, а также США и Украина договорились «исключить применение силы» и обеспечить безопасное судоходство в Черном море.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324283/
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