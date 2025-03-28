Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили урегулирование в Украине, проведя телефонный разговор. Об этом сообщает канцелярия главы Турции.

Фото из архива. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили урегулирование в Украине, проведя телефонный разговор

Отмечается, что лидеры России и Турции провели телефонный разговор, в котором обсудили урегулирование российско-украинского конфликта и двусторонние отношения.

Турция также выразила готовность Анкары принять переговоры. Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что государство вносит свой вклад в то, чтобы Черное море не превратилось в зону конфликта.

Ранее сообщалось, что по итогам второго раунда переговоров Вашингтона и Киева и Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Соединенные Штаты и РФ, а также США и Украина договорились «исключить применение силы» и обеспечить безопасное судоходство в Черном море.