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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде

Россия и США договорились обеспечить «безопасность судоходства и неприменение силы» в Черном море. Кроме того, США, по заявлению Кремля, «будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок». Об этом пишет «Медуза». 

В примечании к заявлению Кремля говорится, что оба эти пункта вступят в силу после того, как будут сняты санкции с Россельхозбанка и «иных финансовых организаций», а сами банки будут подключены к SWIFT.

Среди других условий — «снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования», отмена санкций против «компаний – производителей и экспортеров продовольствия», российских судов, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями, отмена ограничений на обслуживание судов в портах, а также отмена ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники и иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Как отмечает издание, а таковы итоги переговоров — по версии Белого дома: 

  • США и Россия, а также США и Украина договорились «исключить применение силы» и обеспечить безопасное судоходство в Черном море.
  • США и Россия, а также США и Украина договорились «разработать меры по реализации» идеи Дональда Трампа о прекращении ударов по энергетическим объектам.
  • США пообещали России восстановить ее доступ на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений.
  • США пообещали содействовать переговорам между Россией и Украиной для достижения мира.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323906/
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