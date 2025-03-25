Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде

Россия и США договорились обеспечить «безопасность судоходства и неприменение силы» в Черном море. Кроме того, США, по заявлению Кремля, «будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок». Об этом пишет «Медуза».

В примечании к заявлению Кремля говорится, что оба эти пункта вступят в силу после того, как будут сняты санкции с Россельхозбанка и «иных финансовых организаций», а сами банки будут подключены к SWIFT.

Среди других условий — «снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования», отмена санкций против «компаний – производителей и экспортеров продовольствия», российских судов, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями, отмена ограничений на обслуживание судов в портах, а также отмена ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники и иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Как отмечает издание, а таковы итоги переговоров — по версии Белого дома: