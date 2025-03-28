Мэрия города Ош закупит 128 единиц спецтехники из Китая

Мэрия Оша закупит 128 единиц спецтехники из Китая. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Заместитель мэра Замир Юсупов, руководитель аппарата Адилет Шаршеналы уулу и председатель Ошского городского кенеша Болот Баетов возглавляют группу, состоящую из соответствующих специалистов муниципальных предприятий, депутатов городского кенеша, находящуюся с рабочей поездкой в Китайской Народной Республике.

Основная цель — закупка спецтехники для муниципальных, коммунальных, дорожных предприятий и учреждений на 500 миллионов сомов, выделенных главой государства Садыром Жапаровым.

Делегация посещает заводы в Сиане и Чанше, осматривает необходимую технику и заключает прямые контракты на месте. Всего планируется закупить 128 единиц спецтехники.