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Власть
Сюжет: Территориальная реформа

Бишкек получил два мусорных полигона в рамках территориальной реформы

В рамках административно-территориальной реформы в Бишкек вошли два мусорных полигона. Об этом на сессии горкенеша сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, столица получила мусорные полигоны сел Орок и Новопавловка.

«Мусорный полигон села Орок работал без разрешительных документов, и мы его закрыли. Полигон в Новопавловке с документами, но работает с нарушениями санитарных норм. Элементарно нет ограждения», — рассказал Рамиз Алиев.

Он добавил, что туда ежедневно завозят около 100 тонн мусора и он заполнен на 80 процентов.

Напомним, в 2024 году в Кыргызстане провели административно-территориальную реформу. В результате площадь Бишкека увеличилась почти до 40 тысяч гектаров с 12,9 тысячи. В город вошли некоторые жилмассивы и айыльные аймаки Аламединского и Сокулукского районов Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324160/
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