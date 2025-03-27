Мэр Бишкека: По одному из домов на проспекте Айтматова будет разбирательство

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на сессии Бишкекского городского кенеша рассказал, что передал в правоохранительные органы материалы по одному из домов по проспекту Чингиза Айтматова.

«Несмотря на то что мы не сносим дома, владельцы домов стали жаловаться в средства массовой информации, а те давали одностороннюю информацию. Возмущался владелец первого дома, и мы решили его проверить. Оказалось, что этот дом вообще находится в муниципальной собственности. Как вы знаете, рядом с этим домом есть школа, так вот дом появился на месте котельной школы. Как котельная перешла в частную собственность будут разбираться правоохранительные органы», — сказал мэр.

Он заявил, что возникает вопрос о том, как вообще все эти дома переходили в частную собственность, ведь у них у всех участки более 10 соток, в то время как в черте города участки всего по 4–5 соток.

Напомним, в столичных жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2» планируется снос домов и заборов из-за расширения проспекта Чингиза Айтматова. По словам мэра Айбека Джунушалиева, муниципалитет взял за основу Генплан развития города, который утвердили в 1970-е годы.