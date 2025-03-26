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Власть

Парламент Армении принял законопроект о вступлении в Евросоюз

Парламент Армении в окончательном чтении одобрил закон о начале процесса вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщает News. am.

Заместитель министра иностранных дел страны Паруйр Ованнисян заявил, что принятие законопроекта само по себе не является заявкой на членство в ЕС.

«Однако это отражает стремление граждан Армении вывести углубление партнерства с ЕС на новый уровень и соответствует сбалансированной внешней политике», — сказал он.

За поддержку инициативы проголосовали 64 депутата, против выступили 7.

Отметим, что Евросоюз пока официально не предлагал Армении членство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323980/
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