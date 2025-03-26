Мораторий на удары. Кремль опубликовал список энергетических объектов двух стран

Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме предоставила Москва. Список опубликован на сайте Кремля.
В нем указаны энергетические объекты России и Украины, на которые должен распространяться мораторий на удары.
В сообщении говорится, что этот список Москва согласовала с Вашингтоном.
В перечень вошли:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
В заявлении на сайте Кремля отмечается, что мораторий на удары по энергетическим объектам действует 30 дней, начиная с 18 марта (в этот день состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, когда последний предложил идею такого моратория).
«По взаимной договоренности» мораторий может быть продлен, указано в сообщении.