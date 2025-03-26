Мораторий на удары. Кремль опубликовал список энергетических объектов двух стран

Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме предоставила Москва. Список опубликован на сайте Кремля.

В нем указаны энергетические объекты России и Украины, на которые должен распространяться мораторий на удары.

В сообщении говорится, что этот список Москва согласовала с Вашингтоном.

В перечень вошли:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

В заявлении на сайте Кремля отмечается, что мораторий на удары по энергетическим объектам действует 30 дней, начиная с 18 марта (в этот день состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, когда последний предложил идею такого моратория).

«По взаимной договоренности» мораторий может быть продлен, указано в сообщении.