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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Мораторий на удары. Кремль опубликовал список энергетических объектов двух стран

Согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме предоставила Москва. Список опубликован на сайте Кремля.

В нем указаны энергетические объекты России и Украины, на которые должен распространяться мораторий на удары.

В сообщении говорится, что этот список Москва согласовала с Вашингтоном.

В перечень вошли:

  • нефтеперерабатывающие предприятия;
  • нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
  • электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
  • атомные электростанции;
  • дамбы гидроэлектростанций.

В заявлении на сайте Кремля отмечается, что мораторий на удары по энергетическим объектам действует 30 дней, начиная с 18 марта (в этот день состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, когда последний предложил идею такого моратория).

«По взаимной договоренности» мораторий может быть продлен, указано в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323927/
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