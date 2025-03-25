Фестиваль «Рух Санат» и марафон на Иссык-Куле. Кабмин готовится к турсезону

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел совещание, посвященное подготовке к летнему туристическому сезону 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, подведены итоги прошедшего туристического сезона и обсужден план мероприятий на предстоящий.

«Особое внимание уделено вопросам транспортной доступности, развития туристической инфраструктуры и обеспечения безопасности туристов. Участники совещания получили информацию о ходе строительства новых аэропортов, автодорог и туристических объектов, включая проекты в Иссык-Кульской, Чуйской и Джалал-Абадской областях. Также обсуждалась подготовка к проведению Всемирных игр кочевников в 2026 году и международного фестиваля «Рух Санат», который будет проходить ежегодно на берегу озера Иссык-Куль», — говорится в сообщении.

Участники совещания заострили внимание на развитии событийного туризма, сохранения экологического баланса и историко-культурного наследия.

«Особый акцент сделан на важности скоординированных действий всех государственных органов для успешного проведения сезона. Кроме того, особое внимание уделено предстоящим майским каникулам, включая организацию скачек в Чолпон-Ате и международного марафона ШОС Run the Silk Road — 2025», — подытожили в кабмине.