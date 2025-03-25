В Кыргызстане 70 процентов водителей не знают ПДД. Статистика ГУОБДД

Согласно статистике Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, 70 процентов водителей в Кыргызстане не знают ПДД. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил пресс-секретарь ГУОБДД Байгазы Айтикул уулу.

Он отметил, что ранее инспекторы проводили опросы среди водителей с участием СМИ.

«Некоторые не знали распространенные дорожные знаки, даже не могли ответить, когда учились в автошколе, у какого инструктора, какая у них водительская категория. Согласно нашим исследованиям, по республике 70 процентов водителей полноценно не знают ПДД», — сказал Байгазы Айтикул уулу.

Ранее пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объявил, что по поручению Садыра Жапарова с 1 сентября хотят ввести процедуру проверки знаний Правил дорожного движения у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки.