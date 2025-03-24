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Власть

В Бишкеке состоялась конференция к 20-летию мартовской революции

24 марта в Бишкеке прошла научно-практическая конференция на тему: «Цели и уроки народных революций». Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Отмечается, что мероприятие приурочено к 20-летию мартовской революции 2005 года и 15-летию апрельской революции 2010 года.

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, принявший участие в конференции, в своем выступлении отметил, что народные революции сыграли ключевую роль в продолжении процесса становления кыргызской государственности, стали этапами взросления нации и утверждения подлинной демократии.

«Именно благодаря решимости народа в эти судьбоносные дни были заложены основы для строительства свободного общества и подотчетной власти. Революции 2005 и 2010 годов стали вехами в развитии нашей государственности, выразили волю народа к справедливому и открытому управлению», — сказал Байсалов.

В конференции приняли участие эксперты, ученые, политические и общественные деятели, которые обсудили влияние революционных событий на развитие страны и обозначили ориентиры на будущее.

24 марта 2004 года в Кыргызстане произошла «тюльпановая революция», в результате которой первый президент Аскар Акаев вместе с семьей бежал из страны.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/323725/
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