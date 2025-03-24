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Власть

Новая система выборов в парламент. Граждан приглашают на слушания

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК 4 апреля проведет парламентские слушания по законопроекту о внесении изменений в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Для участия в парламентских слушаниях приглашают представителей СМИ, граждан и их объединения, а также представителей государственных органов. Регистрация участников начнется в 9.30.

Для предварительной регистрации и получения дополнительной информации обращаться по телефонам: 638801, 638562, 638778. Ознакомиться с текстом законопроекта и сопроводительными документами можно по ссылке.

20 марта народные избранники обсудили и приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323709/
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